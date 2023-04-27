von Öttingen Ludwig X.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1310
Дата смерти01.03.1370
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1310
Отец: zu Öttingen Friedrich
Мать: von Werd Adelheid
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Oettingen
Бракосочетание
22.04.1351
Рождение ребёнка
1361
Мать ребёнка: von Öttingen (von Schaunberg) Imagina Anna
Рождение ребёнка
Около 1367
Сын: von Öttingen Friedrich III.
Мать ребёнка: von Öttingen (von Schaunberg) Imagina Anna
Смерть
01.03.1370