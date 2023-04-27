von Öttingen Ludwig X. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Öttingen Ludwig X.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1310

Дата смерти

01.03.1370

Пол

Мужской

Отец

Около 1300 г.р.

Мать

Около 1290 г.р.

Жена

Около 1336 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1310

Отец: zu Öttingen Friedrich

Мать: von Werd Adelheid

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Oettingen
Бракосочетание
22.04.1351

Жена: von Öttingen (von Schaunberg) Imagina Anna

Рождение ребёнка
1361

Сын: von Oettingen Ludwig XII

Мать ребёнка: von Öttingen (von Schaunberg) Imagina Anna

Рождение ребёнка
Около 1367

Сын: von Öttingen Friedrich III.

Мать ребёнка: von Öttingen (von Schaunberg) Imagina Anna

Смерть
01.03.1370

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