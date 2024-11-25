Потапов Димитрий Леонов
мужской, родился Неизвестно
Мать(Акинфеева) Татьяна1777 г.р.
ОтецПотапов Леонтий1779 г.р.
Дети
Димитриев Потапов Ульян1833 г.р.
Кинеев Василий30.12.1841 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Леонтий
Мать: (Акинфеева) Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: (Герасимова) Ульяна
Рождение ребёнка
30.12.1841
Сын: Кинеев Василий
Мать ребёнка: (Герасимова) Ульяна
Рождение ребёнка
31.05.1846
Дочь: (Димитриева) Акилина
Мать ребёнка: (Герасимова) Ульяна