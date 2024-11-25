Потапов Димитрий Леонов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Потапов Димитрий Леонов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Неизвестно

Мать
(Акинфеева) Татьяна1777 г.р.
Отец
Потапов Леонтий1779 г.р.
Дети
Димитриев Потапов Ульян1833 г.р.
Кинеев Василий30.12.1841 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Леонтий

Мать: (Акинфеева) Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1833

Сын: Димитриев Потапов Ульян

Мать ребёнка: (Герасимова) Ульяна

Рождение ребёнка
30.12.1841

Сын: Кинеев Василий

Мать ребёнка: (Герасимова) Ульяна

Рождение ребёнка
31.05.1846

Дочь: (Димитриева) Акилина

Мать ребёнка: (Герасимова) Ульяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.