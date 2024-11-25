Потапов Леонтий 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Потапов Леонтий

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1779

Дети
(Леонтиева) Стефанида1799 г.р.
(Леонтиева) Агрипена1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Димитрий Леонов

Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Леонтиева) Стефанида

Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Леонтиева) Агрипена

Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Леонтиева) Александра

Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Леонтиева) Пелагея

Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна

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