Потапов Леонтий
мужской, родился 1779
Дети
(Леонтиева) Стефанида1799 г.р.
(Леонтиева) Агрипена1803 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Леонтиева) Стефанида
Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Леонтиева) Агрипена
Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Леонтиева) Александра
Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Леонтиева) Пелагея
Мать ребёнка: (Акинфеева) Татьяна