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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Солнцева Евгения Васильева

Отец ребёнка: Рождественский Василий Стефанов

Майское, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Рождественский Василий Стефанов

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