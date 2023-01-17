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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Солнцева Евгения Васильева
Отец ребёнка: Рождественский Василий Стефанов
Майское, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Рождественский Василий Стефанов