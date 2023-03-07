Солнцева (Рождественская) Евгения Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Рождественский Василий Стефанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Солнцев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Солнцев Владимир Арсеньевич
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Солнцев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Солнцев Владимир Арсеньевич
Смерть
Неизвестно