Солнцева (Рождественская) Евгения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Рождественская) Евгения Васильева

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Место рождения

Майское, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Рождественский Василий Стефанов

Мать: ?

Майское, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Солнцев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Солнцев Владимир Арсеньевич

Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Солнцев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Солнцев Владимир Арсеньевич

Смерть
Неизвестно
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