Тарасов Гавриил Савватьевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1875
Бракосочетание
16.04.1896
Рождение ребёнка
24.09.1897
Мать ребёнка: Тарасова (Кокорина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
21.02.1902
Сын: Тарасов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Тарасова (Кокорина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1914
Сын: Тарасов Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Тарасова (Кокорина) Пелагея Федоровна
Смерть
Неизвестно