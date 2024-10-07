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Тарасов Гавриил Савватьевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1875

Отец: Тарасов Савватий Захарович

Мать: Тарасова (Матасова) Акулина Никифоровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.04.1896

Жена: Тарасова (Кокорина) Пелагея Федоровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1897

Сын: Тарасов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Тарасова (Кокорина) Пелагея Федоровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Тарасов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Тарасова (Кокорина) Пелагея Федоровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Тарасов Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Тарасова (Кокорина) Пелагея Федоровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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