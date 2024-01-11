Капшуль (Шипко) Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капшуль (Шипко) Ирина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипко Виталий Николаевич

Мать: Шипко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капшуль Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капшуль Георгий Александрович

Отец ребёнка: Капшуль Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капшуль Константин Александрович

Отец ребёнка: Капшуль Александр Георгиевич

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