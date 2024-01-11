Капшуль (Шипко) Ирина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипко Виталий Николаевич
Мать: Шипко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капшуль Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капшуль Георгий Александрович
Отец ребёнка: Капшуль Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капшуль Константин Александрович
Отец ребёнка: Капшуль Александр Георгиевич