Капшуль Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капшуль Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капшуль Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капшуль Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капшуль Георгий Александрович

Мать ребёнка: Капшуль Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капшуль Константин Александрович

Мать ребёнка: Капшуль Ирина Витальевна

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