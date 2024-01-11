Капшуль Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капшуль Георгий
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капшуль Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капшуль Георгий Александрович
Мать ребёнка: Капшуль Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капшуль Константин Александрович
Мать ребёнка: Капшуль Ирина Витальевна