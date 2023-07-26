Осипова (Краснояркина Мельникова) Анастасия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Краснояркина Мельникова) Анастасия Гордеевна

Осипова (Краснояркина Мельникова) Анастасия Гордеевна

Место рождения

Трофимовка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.10.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Акимова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Рождение
03.10.1864 ст.

Отец: Краснояркин Мельников Гордей Степанович

Мать: Фекла Андреевна

Трофимовка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1891

Дочь: Сердалова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1893 ст.

Дочь: Лапшина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.05.1896

Сын: Осипов Епифаний Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1897

Сын: Лаврентьев?осипов? Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1899

Сын: ?осипов? Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Рождение ребёнка
16.02.1902

Сын: ?лаврентьев? Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Рождение ребёнка
05.06.1904

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Сергей Корнилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close