Осипова (Краснояркина Мельникова) Анастасия Гордеевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Акимова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Рождение
03.10.1864 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1891
Дочь: Сердалова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Рождение ребёнка
05.12.1893 ст.
Дочь: Лапшина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Рождение ребёнка
11.05.1896
Сын: Осипов Епифаний Сергеевич
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Рождение ребёнка
07.11.1897
Сын: Лаврентьев?осипов? Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Рождение ребёнка
18.05.1899
Сын: ?осипов? Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Рождение ребёнка
16.02.1902
Сын: ?лаврентьев? Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Рождение ребёнка
05.06.1904
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно