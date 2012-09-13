Дягилева Ольга Климентьевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1919
Дата смерти13.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1942
Дочь: Устиненко Нина Тихоновна
Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Дягилева Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дягилев Александр Тихонович
Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.09.2012
Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область