Дягилева Ольга Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилева Ольга Климентьевна

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Место рождения

Бейтоново, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

04.06.1919

Дата смерти

13.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бейтоново, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1942

Дочь: Устиненко Нина Тихоновна

Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Дягилева Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дягилев Александр Тихонович

Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дягилев Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Дягилев Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.09.2012
Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
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