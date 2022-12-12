Дягилев Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дягилев Иван
Рождение ребёнка
06.09.1942
Дочь: Устиненко Нина Тихоновна
Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Дягилева Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дягилев Александр Тихонович
Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна
Смерть
28.12.1984
Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область