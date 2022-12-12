Дягилев Тихон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилев Тихон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дягилев Иван

Мать: Дягилева Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
06.09.1942

Дочь: Устиненко Нина Тихоновна

Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Дягилева Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дягилев Александр Тихонович

Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дягилев Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Дягилева Ольга Климентьевна

Смерть
28.12.1984
Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
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