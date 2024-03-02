Шачнева (Ляпина) Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1859 ст.
Муж: Шачнев Иван Евтихиев
Иван Евтеев Шачнев 18 лет Евдокия Трофимовна Ляпина 20 лет
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Лукошкина (Шачнева) Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Шачнев Иван Евтихиев
Смерть
Неизвестно