Шачнева (Ляпина) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнева (Ляпина) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1859 ст.

Муж: Шачнев Иван Евтихиев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Иван Евтеев Шачнев 18 лет Евдокия Трофимовна Ляпина 20 лет
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Лукошкина (Шачнева) Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Шачнев Иван Евтихиев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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