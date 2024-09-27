Иван Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Ульян
Мать: Матрена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Вонифатьевна
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Карп Иванович
Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна
Смерть
Неизвестно