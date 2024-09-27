Иван Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Ульян

Мать: Матрена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Вонифатьевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Карп Иванович

Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Домна Вонифатьевна

Смерть
Неизвестно

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