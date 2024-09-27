Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1691
Сын: Иван Ульянович
Отец ребёнка: Ульян
Рождение ребёнка
1694
Сын: Алексей Ульянович
Отец ребёнка: Ульян
Смерть
Неизвестно