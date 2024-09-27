Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульян

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1691

Сын: Иван Ульянович

Отец ребёнка: Ульян

Рождение ребёнка
1694

Сын: Алексей Ульянович

Отец ребёнка: Ульян

Смерть
Неизвестно

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