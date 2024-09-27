Ульян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльян

Ульян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1655 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Степановна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1691

Сын: Иван Ульянович

Мать ребёнка: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1694

Сын: Алексей Ульянович

Мать ребёнка: Матрена Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.