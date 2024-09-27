Ульян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Степановна
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1691
Сын: Иван Ульянович
Мать ребёнка: Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1694
Сын: Алексей Ульянович
Мать ребёнка: Матрена Степановна
Смерть
Неизвестно