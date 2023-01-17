Кострюков Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1907 ст.
Сын: Костриков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кострюкова Татьяна Никитична
Михайловское, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно