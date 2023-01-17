Кострюков Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострюков Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1907 ст.

Сын: Костриков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кострюкова Татьяна Никитична

Михайловское, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострюкова Татьяна Никитична

Смерть
Неизвестно
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