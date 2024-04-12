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Дашин Сергей

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Дашин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дашина Софья

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1914

Сын: Дашин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Дашина Софья

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Дашин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Дашина Софья

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дашина Софья

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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