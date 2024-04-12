Дашин Сергей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Дашин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дашина Софья
Рождение ребёнка
21.01.1914
Сын: Дашин Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Дашина Софья
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Дашина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дашина Софья
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно