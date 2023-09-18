Дашина Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Дашин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дашин Сергей
Рождение ребёнка
21.01.1914
Сын: Дашин Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Дашин Сергей
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Дашин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дашин Сергей
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно