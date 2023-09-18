Дашина Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашина Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Дашин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дашин Сергей

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1914

Сын: Дашин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Дашин Сергей

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Дашин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Дашин Сергей

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашин Сергей

Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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