Сорокин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1928

Дочь: Чебырова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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