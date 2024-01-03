Сорокина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1928
Дочь: Чебырова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Смерть
Неизвестно