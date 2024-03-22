Кононова Елена Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононова Елена Флорова

Кононова Елена Флорова

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.?.1867 ст.

Дата смерти

17.04.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1867 ст.

Отец: Кононов Флор Леонтиевич

Мать: Кононова Анна Алексеева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
22.?.1867 ст.
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Восприемница дочь крестьянина деревни Хребтовской Максима Пилицына девица Наталия
Смерть
17.04.1868 ст.
Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close