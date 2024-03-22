Кононова Елена Флорова
Место рождения
Дата рождения20.?.1867 ст.
Дата смерти17.04.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1867 ст.
Отец: Кононов Флор Леонтиевич
Мать: Кононова Анна Алексеева
Крещение
22.?.1867 ст.
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Восприемница дочь крестьянина деревни Хребтовской Максима Пилицына девица Наталия
Смерть
17.04.1868 ст.