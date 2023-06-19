Кононова (Пилицына) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Пилицын Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1864 ст.
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.
Отец ребёнка: Кононов Флор Леонтиевич
Рождение ребёнка
20.?.1867 ст.
Дочь: Кононова Елена Флорова
Отец ребёнка: Кононов Флор Леонтиевич
Смерть
Неизвестно