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Кононова (Пилицына) Анна Алексеева

Место рождения

Стрелецкая, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пилицын Алексей

Мать: не указана

Стрелецкая, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.11.1864 ст.

Муж: Кононов Флор Леонтиевич

Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.

Сын: Кононов Андрей Флоров

Отец ребёнка: Кононов Флор Леонтиевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.?.1867 ст.

Дочь: Кононова Елена Флорова

Отец ребёнка: Кононов Флор Леонтиевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно