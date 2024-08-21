(Бобкова) Екатерина Иванова
женский, родилась 30.11.1837 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 11.01.1838 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБобков Иван Игнатьев16.02.1813 ст. г.р.
МатьБобкова Мавра Матвеева1815 ст. г.р.
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Рождение
30.11.1837 ст.
Отец: Бобков Иван Игнатьев
Мать: Бобкова Мавра Матвеева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
30.11.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.01.1838 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
11.01.1838 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. с фамилией Бобков мать указана как Марфа