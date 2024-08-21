(Бобкова) Екатерина Иванова 30.11.1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Бобкова) Екатерина Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 30.11.1837 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 11.01.1838 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Бобков Иван Игнатьев16.02.1813 ст. г.р.
Мать
Бобкова Мавра Матвеева1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1837 ст.

Отец: Бобков Иван Игнатьев

Мать: Бобкова Мавра Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. с фамилией Бобков мать указана как Марфа

Крещение
30.11.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж сц. крест. Андрей Матвеев, крест. жена Наталья Иванова

Смерть
11.01.1838 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крестьянина Ивана Архипова дочь Указан 2 от младенческой

Похороны
11.01.1838 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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