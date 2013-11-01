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Моисеенко Иван Михайлович

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Место рождения

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

01.11.2013

Дата смерти

19.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1947

Сын: Моисеенко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.03.1949

Сын: Моисеенко Николай Иванович

Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.11.1950

Дочь: Гусарова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение
01.11.2013

Отец: не указан

Мать: не указана

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Татьяна Петровна

Смерть
19.03.1985
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
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