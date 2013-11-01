Моисеенко Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.11.2013
Дата смерти19.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1947
Сын: Моисеенко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1949
Сын: Моисеенко Николай Иванович
Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
02.11.1950
Дочь: Гусарова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна
Рождение
01.11.2013
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1985