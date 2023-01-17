Моисеенко Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения02.02.1914
Дата смерти30.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1938
Отец ребёнка: Кечкин Иван Данилович
Рождение ребёнка
11.11.1941
Дочь: Герасименко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кечкин Иван Данилович
Рождение ребёнка
23.07.1947
Сын: Моисеенко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1949
Сын: Моисеенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1950
Дочь: Гусарова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1988