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Моисеенко Татьяна Петровна

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Место рождения

Мордовская Муромка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

02.02.1914

Дата смерти

30.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовская Муромка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1938

Сын: Кечкин Данил Иванович

Отец ребёнка: Кечкин Иван Данилович

Мордовская Муромка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.11.1941

Дочь: Герасименко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кечкин Иван Данилович

Мордовская Муромка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.07.1947

Сын: Моисеенко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Михайлович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.03.1949

Сын: Моисеенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Михайлович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.11.1950

Дочь: Гусарова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Михайлович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кечкин Иван Данилович

Смерть
30.06.1988
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
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