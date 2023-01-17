Ганичкина Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкина Параскева Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Ганичкин Фёдор

Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ганичкин Константин

Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1911

Сын: Ганичкин Аким

Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ганичкин Иван

Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ганичкин Егор

Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ганичкин Василий

Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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