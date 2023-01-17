Ганичкина Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Ганичкин Фёдор
Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ганичкин Константин
Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1911
Сын: Ганичкин Аким
Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ганичкин Иван
Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ганичкин Егор
Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ганичкин Василий
Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ганичкин Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно