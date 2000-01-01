Ганичкин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ганичкин Григорий Васильевич

Мать: Ганичкина Параскева Григорьевна

Смерть
1976
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