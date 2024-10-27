Долгорукова (Шувалова) Ольга Петровна
женский, родилась 17.08.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 21.09.1927, Версаль
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Трубецкая (Долгорукова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич
Дочь: Ферзен (Долгорукова) Софья Александровна
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич
Сын: Долгоруков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич
Дочь: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич
Сын: Долгоруков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич
Дочь: Долгорукова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич
Дочь: Кочубей (Долгорукова) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.706. с. 357. Метрические книги церкви при Каменноостровском дворце.