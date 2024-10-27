Долгорукова (Шувалова) Ольга Петровна 17.08.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Долгорукова (Шувалова) Ольга Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.08.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 21.09.1927, Версаль

Супруги
Долгоруков Александр Сергеевич10.11.1841 г.р.
Дети
Трубецкая (Долгорукова) Мария Александровна01.03.1869 г.р.
Ферзен (Долгорукова) Софья Александровна06.07.1870 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.706. с. 357. Метрические книги церкви при Каменноостровском дворце.

Бракосочетание
07.04.1868

Муж: Долгоруков Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Трубецкая (Долгорукова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.07.1870

Дочь: Ферзен (Долгорукова) Софья Александровна

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
15.05.1872

Сын: Долгоруков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
27.11.1873

Дочь: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.06.1883

Сын: Долгоруков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.06.1883

Дочь: Долгорукова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич

ЦГИА СПб. ф.19. оп.125. д.424. с. 32.

Рождение ребёнка
07.12.1885

Дочь: Кочубей (Долгорукова) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
21.09.1927

Некролог // Возрождение. 1927. № 843 Архивная копия от 16 января 2021 на Wayback Machine.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.