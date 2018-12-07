Кочубей (Долгорукова) Варвара Александровна
женский, родилась 07.12.1885, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 08.04.1980, Рим
ОтецДолгоруков Александр Сергеевич10.11.1841 г.р.
МатьДолгорукова (Шувалова) Ольга Петровна17.08.1848 г.р.
Супруги
Кочубей Николай Васильевич11.01.1885 г.р.
Дети
Кочубей Аркадий Николаевич18.10.1909 г.р.
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Рождение
07.12.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.04.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.10.1909
Сын: Кочубей Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Кочубей Николай Васильевич
Смерть
08.04.1980