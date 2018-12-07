Кочубей (Долгорукова) Варвара Александровна 07.12.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочубей (Долгорукова) Варвара Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.12.1885, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 08.04.1980, Рим

Отец
Долгоруков Александр Сергеевич10.11.1841 г.р.
Мать
Долгорукова (Шувалова) Ольга Петровна17.08.1848 г.р.
Супруги
Кочубей Николай Васильевич11.01.1885 г.р.
Дети
Кочубей Аркадий Николаевич18.10.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1885

Отец: Долгоруков Александр Сергеевич

Мать: Долгорукова (Шувалова) Ольга Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
27.04.1908

Муж: Кочубей Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.10.1909

Сын: Кочубей Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Кочубей Николай Васильевич

Смерть
08.04.1980

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