Пархимович Аксинья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Аксинья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Пархимович Григорий Петров

Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Пархимович Роман Петров

Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пархимович Кузьма Петров

Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пархимович Евсей Петров

Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Петр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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