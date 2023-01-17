Пархимович Аксинья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пархимович Григорий Петров
Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Пархимович Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно