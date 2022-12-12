Пархимович Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Пархимович Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пархимович Григорий Петров
Мать ребёнка: Пархимович Аксинья Герасимова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Пархимович Аксинья Герасимова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Пархимович Аксинья Герасимова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Пархимович Аксинья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно