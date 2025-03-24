Протасьев Николай Иванович Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Протасьев Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1835

умер 1910

Отец
Протасьев Иван Александрович08.11.1802 г.р.
Мать
Протасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна1811 г.р.
Супруги
Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна16.02.1852 г.р.
Дети
Протасьев Иван Николаевич1871 г.р.
Протасьева Любовь Николаевна17.12.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Протасьев Иван Александрович

Мать: Протасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Протасьев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.1872

Дочь: Протасьева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.09.1875

Дочь: Протасьева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
02.09.1879

Сын: Протасьев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Протасьев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Протасьев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
29.03.1882

Сын: Протасьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1910

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