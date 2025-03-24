Протасьев Николай Иванович
мужской, родился Около 1835
умер 1910
ОтецПротасьев Иван Александрович08.11.1802 г.р.
МатьПротасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна1811 г.р.
Супруги
Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна16.02.1852 г.р.
Дети
Протасьев Иван Николаевич1871 г.р.
Протасьева Любовь Николаевна17.12.1872 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Протасьев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.1872
Дочь: Протасьева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
25.09.1875
Дочь: Протасьева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
02.09.1879
Сын: Протасьев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Протасьев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Протасьев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
29.03.1882
Сын: Протасьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева (Загоскина) Любовь Сергеевна
Смерть
1910