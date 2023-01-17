Шаманин Владимир Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1653
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Шаманин Никита Кондратьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1672
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Шаманин Стахий Владимирович
Мать ребёнка: Шаманина Варвара Демидовна
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Шаманин Демид Владимирович
Мать ребёнка: Шаманина Варвара Демидовна
Смерть
Неизвестно