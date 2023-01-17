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Шаманин Владимир Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Шаманин Никита Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1672

Жена: Шаманина Варвара Демидовна

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Шаманин Стахий Владимирович

Мать ребёнка: Шаманина Варвара Демидовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Шаманин Демид Владимирович

Мать ребёнка: Шаманина Варвара Демидовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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