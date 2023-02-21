Шаманина Варвара Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1676
Рождение ребёнка
До 1680
Сын: Шаманин Яков Владимирович
Отец ребёнка: Шаманин Владимир Никитич
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Шаманин Демид Владимирович
Отец ребёнка: Шаманин Владимир Никитич
Место жительства
1717
Смерть
Неизвестно