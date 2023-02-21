Шаманина Варвара Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина Варвара Демидовна

Шаманина Варвара Демидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1652 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1676

Муж: Шаманин Владимир Никитич

Рождение ребёнка
До 1680

Сын: Шаманин Яков Владимирович

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Шаманин Демид Владимирович

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close