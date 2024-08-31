Малыйкина (Тяпова) Марфа Осипова
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: Тяпов Осип Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Поручители по жениху: села Ардатово Малыйкин Максим Куприянов и Малыйкин Федор Куприянов По невесте: села Ардатово Вачаев Козьма Петров и С???? Иван Максимов
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.
Дочь: Малыйкина Елисавета Павлова
Отец ребёнка: Малыйкин Павел Петров
Смерть
Неизвестно