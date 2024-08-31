Малыйкина (Тяпова) Марфа Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыйкина (Тяпова) Марфа Осипова

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Тяпов Осип Григорьев

Мать: не указана

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Муж: Малыйкин Павел Петров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Поручители по жениху: села Ардатово Малыйкин Максим Куприянов и Малыйкин Федор Куприянов По невесте: села Ардатово Вачаев Козьма Петров и С???? Иван Максимов
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.

Дочь: Малыйкина Елисавета Павлова

Отец ребёнка: Малыйкин Павел Петров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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