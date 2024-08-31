Малыйкин Павел Петров
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Поручители по жениху: села Ардатово Малыйкин Максим Куприянов и Малыйкин Федор Куприянов По невесте: села Ардатово Вачаев Козьма Петров и С???? Иван Максимов
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.
Дочь: Малыйкина Елисавета Павлова
Мать ребёнка: Малыйкина (Тяпова) Марфа Осипова
Смерть
Неизвестно