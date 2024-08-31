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Малыйкин Павел Петров

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Жена: Малыйкина (Тяпова) Марфа Осипова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Поручители по жениху: села Ардатово Малыйкин Максим Куприянов и Малыйкин Федор Куприянов По невесте: села Ардатово Вачаев Козьма Петров и С???? Иван Максимов
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.

Дочь: Малыйкина Елисавета Павлова

Мать ребёнка: Малыйкина (Тяпова) Марфа Осипова

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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