Фофанов Иван Иванович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фофанов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

16.06.1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Фофанов Иван Никитич

Мать: Фофанова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофанова (Зимина) Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
20.06.1836 ст.

Дочь: Егорова (Фофанова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Фофанова Зиновия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА НИКИТСКИЙ СОРОК. церковь Великомученика Георгія что въ Грузинахъ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №316, стр. 258
Смерть
16.06.1857 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ СВ. ГЕОРГИЯ В ГРУЗИНАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №534, стр. 604 "Московскій цѣховый Иванъ Ивановъ Фофановъ въ домѣ мещанина Медовщикова. 57 лет, холерою."

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