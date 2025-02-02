Фофанов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти16.06.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Фофанов Иван Никитич
Мать: Фофанова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1836 ст.
Дочь: Егорова (Фофанова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Фофанова Зиновия Васильевна
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА НИКИТСКИЙ СОРОК. церковь Великомученика Георгія что въ Грузинахъ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №316, стр. 258
Смерть
16.06.1857 ст.
ЦЕРКОВЬ СВ. ГЕОРГИЯ В ГРУЗИНАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №534, стр. 604 "Московскій цѣховый Иванъ Ивановъ Фофановъ въ домѣ мещанина Медовщикова. 57 лет, холерою."