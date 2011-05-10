Абрамов Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Николай Викторович

Абрамов Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1958

Дата смерти

10.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1958

Отец: Абрамов Виктор Михайлович

Мать: Абрамова (Нагодкина) Валентина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.