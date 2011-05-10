Абрамов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1958
Дата смерти10.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2011