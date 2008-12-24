Абрамова (Нагодкина) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Нагодкина) Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1939

Дата смерти

24.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1939

Отец: Нагодкин Фёдор

Мать: Нагодкина Анна Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1958

Сын: Абрамов Николай Викторович

Отец ребёнка: Абрамов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
10.08.1961

Сын: Абрамов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Абрамов Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Виктор Михайлович

Смерть
24.12.2008