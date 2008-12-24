Абрамова (Нагодкина) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1939
Дата смерти24.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1939
Отец: Нагодкин Фёдор
Рождение ребёнка
24.10.1958
Сын: Абрамов Николай Викторович
Отец ребёнка: Абрамов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1961
Отец ребёнка: Абрамов Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2008