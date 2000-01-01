(Васнецова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Васнецов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно