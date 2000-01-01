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(Васнецова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Васнецов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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