Васнецов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Васнецов Иван Гаврилович
Мать: Васнецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Васнецов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон г. Орлов 1860, с. Нылгижикью 1864-1892
Смерть
1892