Васнецов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецов Василий Иванович

Васнецов Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Васнецов Иван Гаврилович

Мать: Васнецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Васнецов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон г. Орлов 1860, с. Нылгижикью 1864-1892
Смерть
1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close