Целюнова (Шилкина?) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1909
Дата смерти09.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1932
Рождение ребёнка
17.09.1934
Рождение ребёнка
09.08.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горчаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область