Целюнова (Шилкина?) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелюнова (Шилкина?) Прасковья Николаевна

Целюнова (Шилкина?) Прасковья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1909

Дата смерти

09.11.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1909 г.р.
1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целюнов Григорий Николаевич

Смерть
09.11.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close