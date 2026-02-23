Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна 26.09.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.09.1863

умерла 22.01.1955, Лондон

Отец
Долгоруков Николай Алексеевич20.08.1819 г.р.
Мать
Долгорукова (Львова) Ольга Александровна24.03.1837 г.р.
Супруги
Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович11.05.1870 г.р.
Дети
Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович27.08.1895 г.р.
Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1863

Отец: Долгоруков Николай Алексеевич

Мать: Долгорукова (Львова) Ольга Александровна

Бракосочетание
1893

Муж: Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
27.08.1895

Сын: Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович

Отец ребёнка: Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.01.1955

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