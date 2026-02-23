Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна
женский, родилась 26.09.1863
умерла 22.01.1955, Лондон
ОтецДолгоруков Николай Алексеевич20.08.1819 г.р.
МатьДолгорукова (Львова) Ольга Александровна24.03.1837 г.р.
Супруги
Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович11.05.1870 г.р.
Дети
Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович27.08.1895 г.р.
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Рождение
26.09.1863
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.08.1895
Сын: Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович
Отец ребёнка: Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович
Смерть
22.01.1955