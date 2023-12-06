Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович
мужской, родился 11.05.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 30.01.1954, Лондон
ОтецПетрово-Соловово Михаил Григорьевич28.12.1840 г.р.
МатьПетрово-Соловово (Перовская) Мария Борисовна02.04.1845 г.р.
Супруги
Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна26.09.1863 г.р.
Дети
Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович27.08.1895 г.р.
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Рождение
11.05.1870
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
27.08.1895
Сын: Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович
Мать ребёнка: Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна
Смерть
30.01.1954