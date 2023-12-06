Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович 11.05.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перовский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.05.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 30.01.1954, Лондон

Отец
Петрово-Соловово Михаил Григорьевич28.12.1840 г.р.
Мать
Петрово-Соловово (Перовская) Мария Борисовна02.04.1845 г.р.
Супруги
Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна26.09.1863 г.р.
Дети
Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович27.08.1895 г.р.
Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1870

Отец: Петрово-Соловово Михаил Григорьевич

Мать: Петрово-Соловово (Перовская) Мария Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1893

Жена: Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
27.08.1895

Сын: Перовский-Петрово-Соловово Николай Михайлович

Мать ребёнка: Перовская-Петрово-Соловово (Долгорукова) Варвара Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
30.01.1954

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