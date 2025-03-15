(Советова) Агафья Трофимова 27.01.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Советова) Агафья Трофимова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 27.01.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Советов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
Мать
Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1844 ст.

Отец: Советов Трофим Матвеев

Мать: Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные. мать указана как Прасковья Николаева

Крещение
30.01.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники крест. Василий Михайлов Дерябин и крест. жена Пелагея Николаева Таборцова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.