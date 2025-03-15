(Советова) Агафья Трофимова
женский, родилась 27.01.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСоветов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
МатьСоветова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
27.01.1844 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
30.01.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. не указан. безфамильные. мать указана как Прасковья Николаева