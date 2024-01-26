Казакова (Шичкова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Шичкова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шичков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казакова) Мария

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казакова) Анастасия

Отец ребёнка: Казаков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Николай

Смерть
Неизвестно

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