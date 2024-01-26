Казакова (Шичкова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шичков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казакова) Мария
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казакова) Анастасия
Отец ребёнка: Казаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Николай
Смерть
Неизвестно