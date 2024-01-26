(Казакова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Панфилов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфилов Александр
Рождение ребёнка
15.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панфилов Александр
Смерть
Неизвестно