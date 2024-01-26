(Казакова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова (Шичкова) Елизавета

Развод
Неизвестно

Муж: Панфилов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Александр

Рождение ребёнка
15.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Александр

Смерть
Неизвестно

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