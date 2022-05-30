Захаров Юрий
мужской, родился Неизвестно
Дети
Захаров Дмитрий Юрьевич09.03.1984 г.р.
Шухарева (Захарова) Ирина Юрьевна03.05.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1984
Мать ребёнка: Захарова (Малинина) Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.05.1987
Дочь: Шухарева (Захарова) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Захарова (Малинина) Надежда Фёдоровна