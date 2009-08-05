Захаров Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Дмитрий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1984

Отец: Захаров Юрий

Мать: Захарова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.08.2009

Сын: Захаров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злата Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
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