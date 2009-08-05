Захаров Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1984
Отец: Захаров Юрий
Рождение ребёнка
05.08.2009
Сын: Захаров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злата Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно