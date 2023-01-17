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Исправникова Елена Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Исправников Тимофей Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Исправников Тимофей Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Тимофей Мартимьянович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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