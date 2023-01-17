Исправникова Елена Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Исправников Тимофей Мартимьянович
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Исправников Тимофей Мартимьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно